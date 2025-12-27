В Москве оцепили парковку из-за подозрительного предмета

На юге Москвы оцепили парковку из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
Инцидент произошел 5 марта у жилого дома в районе Зябликова на улице Мусы Джалиля, где обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Отмечается, что коробка с предметом лежала под припаркованным автомобилем.
Сообщается, что после того, как машина уехала, коробка осталась нетронутой. На место выехали оперативны службы и саперы. Парковку у дома оцепили.
Видео: 360.ru
