В Нижегородской области два человека едва не погибли из-за падения снега с крыши. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на местных жителей.

Инцидент произошел в деревне Новоликеево. На опубликованных кадрах показали, как муж с женой хотели войти в подъезд своего дома, но в итоге едва не стали жертвами снежной глыбы, упавшей с крыши. По словам местных жителей, они не раз жаловались управляющей компании, однако снег никто не убрал.

Также сообщается, что управляющая компания не захотела идти на контакт даже после происшествия. В связи с этим на нее собираются писать обращения в областные администрацию и прокуратуру.

Видео: 360.ru