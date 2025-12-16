На допросе подозреваемый признался в том, что был завербован СБУ.

Российские силовые структуры предотвратили теракт в отношении сотрудника министерства по обороны. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей при ФСБ России. Известно, что на территории Московского региона задержан завербованный Службой безопасности Украины иностранец. Мигрант находился в нашей стране с февраля 2026 года. Для осуществления теракта по указанию куратора из киевского режима он изъял из тайника пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов. Также мужчина провел доразведку по адресам проживания и работы предполагаемой цели. В настоящее время оперативниками решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона установлен и задержан гражданин иностранного государства 1990 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия. ЦОС ФСБ РФ

На допросе злоумышленник признался в том, что был завербован сотрудниками СБУ на территории одного из государств Европейского союза, куда ранее он сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своем государстве. За выполнение поручения кураторы обещали ему оказать содействие в получении статуса беженца, чтобы он мог законно находиться в ЕС.

Петербуржца задержали за финансирование ВСУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России