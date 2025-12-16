При обустройстве парковки на Седова незаконно вырубили кустарники

Копии материалов направили в уполномоченный орган для решения вопроса о привлечении юридического лица к административной ответственности.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя. Организация арендовала земельный участок на улице Седова, находящийся в собственности города. Во время обустройства стоянки были вырублены некоторые кустарники, а газон засыпали щебнем. Проверка показала, что работы провели без порубочного билета.

Как сообщили 11 июня в надзорном ведомстве, прокуратура внесла представление в адрес руководителя компании с требованием об устранении нарушений, в том числе – о проведении работ по компенсационному озеленению. Также копии материалов направили в уполномоченный орган для решения вопроса о привлечении юридического лица к административной ответственности.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура требует ликвидировать свалку в Сестрорецке.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)