К 85-летию начала войны город готовит более 50 памятных мероприятий и выставок

В Петербурге учредят новый День памяти героического прорыва из Таллина в 1941.

В Санкт-Петербурге будет учреждена новая памятная дата — День героического прорыва кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года.

Решение о включении новой даты в городской календарь было принято на заседании совета. Отмечается, что подобные инициативы вносят вклад в сохранение исторической памяти. В 2026 году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Помимо новой даты, в планах — отметить День Ленинградского ополчения и начало работы Дороги жизни.

На заседании также обсуждалась подготовка к 83-й годовщине прорыва блокады и 82-й годовщине полного освобождения города. В план вошло более 50 различных мероприятий. Среди запланированных событий — театральные постановки, выставки и интерактивные программы. Ключевым мероприятием станет концерт "Ленинградская победа" 27 января в БКЗ "Октябрьский".

Музей обороны и блокады Ленинграда 18 января откроет выставку "После Победы. Ленинград" о восстановлении города. В филиале музея в Московском парке Победы готовится экспозиция "Ленинград.1942" о первой блокадной зиме.

Напомним, что блокада Ленинграда длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Тогда деятели искусства, включая композиторов, активно поддерживали боевой дух горожан и защитников родного города.

