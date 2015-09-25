Петербург начал подготовку к международному салону "Флот-2026" в Кронштадте

XIII Международный военно-морской салон пройдет с 10 по 14 июня в кластере "Остров фортов" в Кронштадте. В мероприятии примут участие более 180 российских предприятий ОПК и зарубежные компании.

Власти Санкт-Петербурга приступили к подготовке XIII Международного военно-морского салона "Флот-2026". Вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил, что выставка пройдет с 10 по 14 июня на площадке кластера "Остров фортов" в Кронштадте.

В мероприятии планируют участвовать более 180 отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании. В акватории Средней гавани гостям представят вооружение и военную технику, состоятся выступления авиационных групп высшего пилотажа "Русские Витязи" и "Стрижи". Чиновник рассказал, что на первом заседании рабочей группы обсуждалась готовность улично-дорожной сети, вопросы безопасности, организация движения и транспортное обеспечение.

Для удобства посетителей планируется запустить два шаттловых маршрута по городу, организовать три городские автостоянки и усилить движение автобусных маршрутов № 101, 101Э и 175. Кроме того, власти намерены наладить водное сообщение до Кронштадта на скоростных катамаранах от причалов "Сенатская" и "Дворцовая".

По словам Полякова, Петербург регулярно принимает масштабные мероприятия, включая ПМЭФ и Роспром, а впереди — Транспортно-логистический форум. Опираясь на накопленный опыт, организаторы уверены, что "Флот-2026" пройдет на высоком уровне.

