Смольный потратит более 200 млн рублей на экспозицию Петербурга на ПМЭФ-2026

В рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму комитет по государственному заказу объявил тендер на организацию городской экспозиции и проведение сопутствующих мероприятий. Максимальная сумма контракта составляет 200,3 миллиона рублей, что почти вдвое превышает затраты города в 2025 году.

ПМЭФ-2026, как и в прошлом сезоне, пройдет на площадке "Экспофорума". Общая площадь стенда Петербурга составит не менее 1 679 квадратных метров без учета второго этажа. Вместимость экспозиции рассчитана на 500 человек одновременно.

Согласно технической документации, на стенде разместят конгрессную зону в форме амфитеатра, открытую площадку для деловых встреч, информационный и экспозиционный блоки, закрытые и VIP-зоны для переговоров, съемочный павильон для представителей СМИ, а также технические помещения.

Подрядчику предстоит разработать дизайн-проект, организовать кейтеринг, подготовить презентационную продукцию и установить необходимое оборудование. На стенде представят информацию о стратегически важных городских проектах: транспортной инфраструктуре, инвестиционных инициативах и инновационных разработках местных предприятий. В качестве сувенирной продукции для участников форума подготовлены чашки, тарелки, наборы посуды из костяного фарфора, конфеты и подарочные пакеты.

Контракт планируется заключить до 15 апреля 2026 года. Для сравнения, в 2025-м соглашение с подрядчиком ООО "Р2 Экспо" было подписано в конце мая, а сумма составила 107,5 миллиона рублей.

