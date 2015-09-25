Анонсировано удлинение поездов на ВСМ Москва-Петербург

В периоды высокой загрузки составы высокоскоростной магистрали будут работать в сцепке 8+8, что позволит увеличить количество мест. Полное открытие линии намечено на 2028 год.

Стандартная комплектация состава — 8 вагонов, вмещающих до 460 пассажиров. При высокой загрузке поезда будут работать в сцепке 8+8, что позволит увеличить количество доступных мест. В проекте подчеркнули, что такая конфигурация является оптимальной для сохранения комфорта всех категорий пассажиров.

ВСМ станет первой в России специализированной электрифицированной двухпутной линией, предназначенной для движения составов на скоростях от 200 до 400 километров в час. Полное открытие магистрали между двумя городами запланировано на 2028 год. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Ранее на заводе "Русские электрические двигатели" в Челябинске был представлен новый отечественный электродвигатель для скоростных поездов этой линии.