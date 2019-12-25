КГИОП согласовал снос неохраняемых зданий для строительства ВСМ в центре Петербурга

Положительное заключение выдано на работы на двух участках: от Московского вокзала до Обводного канала и далее до Нефтяной дороги.

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга выдал положительное заключение на строительство путей высокоскоростной магистрали в центре города. Работы затронут два участка: от Московского вокзала до набережной Обводного канала и от канала до путепровода через пути на Нефтяной дороге.

Под снос пойдут несколько старых зданий, не охраняемых государством. Часть из них – хозяйственные и технические постройки самой железной дороги, складской комплекс, ангар, нежилой дом с ночным клубом и хостелом, а также жилое здание. На данный момент в документах фигурирует лишь два адреса: дом на Лиговском проспекте, 50, литера В, и строение в Транспортном переулке, 12, литера А. Исторические постройки, находящиеся под охраной, не затронут.

На подходах к Обводному каналу сначала обустроят сами пути: насыпят земляное полотно, сделают дренаж для отвода воды, уложат рельсы на перронах и главных путях, укрепят участки, где поезда будут выезжать на мост и съезжать с него. После этого установят опоры для контактной сети высотой 9,6 и 12 метров, проложат инженерные сети – связь, электричество, водопровод и канализацию. Перенесут противопожарный водопровод. Построят два поста электрической централизации: один для обычных поездов, другой для высокоскоростной магистрали. Их высота достигнет 18 метров.

На территории появятся трансформаторные подстанции, распределительные пункты, дизель-генераторы с трубами для отвода газов высотой до 18,6 метра, водомерный узел и мачта радиосвязи высотой 25 метров. Для защиты от шума установят экраны от 2 до 5,5 метра, а станцию обнесут сетчатым забором высотой 3 метра.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург начал активное строительство участка ВСМ до Москвы.

Фото: пресс-служба РЖД