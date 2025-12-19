Петербург начал активное строительство участка ВСМ до Москвы

На городском участке ВСМ стартовала подготовка ж/д развязки.

Санкт-Петербург перешел к активной фазе работ на своем участке высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит город с Москвой.

О начале практических работ сообщили по итогам совещания под председательством вице-премьера Российской Федерации Виталия Савельева, в котором принимал участие представитель правительства города. Отмечается, что проект высокоскоростной магистрали перешел в стадию масштабного федерального строительства. Основные строительные работы в настоящее время сосредоточены в Московской и Тверской областях. На других участках ранее велись подготовительные мероприятия. Петербург на данном этапе также приступил к активному участию в реализации проекта.

На территории города, где предусмотрено размещение железнодорожной развязки, началась подготовка к возведению подпорных стен. Одновременно выполняется укладка земляного полотна, а также демонтаж старых нежилых построек, попадающих в зону строительства. Отдельное внимание уделяется интеграции будущей высокоскоростной магистрали в существующую автодорожную инфраструктуру Санкт-Петербурга. Эта задача рассматривается как один из ключевых этапов городского участка проекта.

Петербург участвует в реализации ВСМ не только как конечный пункт маршрута, но и как важный промышленный центр. На одном из рельсосварочных предприятий города уже начались работы по сварке рельсов, которые будут использованы при строительстве новой железнодорожной линии.

Ранее мы сообщили о том, что РЖД направят 120 млрд рублей на ВСМ Москва - Петербург.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков