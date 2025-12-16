В Выборгском районе Петербурга построят бизнес-центр за 5 млрд рублей

Компания Bau City Development приобрела участок на Новолитовской улице, 37. На 0,7 гектара появится офисный комплекс площадью 32 тыс. квадратных метров класса А или Б+.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга компания Bau City Development планирует возвести новый бизнес-центр. Девелопер уже приобрёл земельный участок на Новолитовской улице, 37. Площадь территории составляет около 0,7 гектара.

На этом месте появится офисный комплекс класса "А" или "Б+" площадью 32 тысячи квадратных метров. Объём инвестиций в строительство оценивается примерно в 5 млрд рублей. Начать работы предполагается в четвёртом квартале 2026 года, а ввести объект в эксплуатацию намечено на третий квартал 2029 года.

Учредителем компании Bau City Development, которая ведёт деятельность на рынке недвижимости Петербурга, является Кирилл Сиволобов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за март ввели в эксплуатацию более 55 тыс. кв. м. недвижимости.

Фото: Freepik