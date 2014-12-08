В Петербурге в марте ввели более 55 тыс. кв. м недвижимости

В Адмиралтейском районе ввели в эксплуатацию многоквартирный дом.

В марте 2026 года в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию 55 915,3 кв. м недвижимости. Основной объем жилья пришёлся на многоквартирный дом в Адмиралтейском районе, рассчитанный на 814 квартир. Дополнительно завершено строительство 79 индивидуальных жилых домов общей площадью 14 616 кв. м.

Инфографика: портал "Строительный Петербург"

Как отметил портал "Строительный Петербург", в городе продолжилось развитие инфраструктуры. В течение месяца введено более 40 объектов общегражданского назначения — от производственных и коммерческих зданий до социальных учреждений и элементов транспортной сети.

Особенно заметные изменения произошли в Пушкинском районе. Здесь достроили сразу несколько новых объектов, включая детский сад на 320 мест. Также в составе жилых кварталов появились встроенные образовательные учреждения. Параллельно район усиливает свои позиции как промышленно-логистический центр: введены корпуса технопарка "Шушары" и складские комплексы.

В Красногвардейском районе завершён проект, который объединяет жильё и социальную инфраструктуру. В составе жилого комплекса построены начальная школа на 100 мест и детский сад на 80 мест. Похожий подход реализован и в Московском районе, где появился новый детский сад на 220 мест, рассчитанный на жителей ближайших кварталов.

Часть введённых объектов относится к транспортной и производственной инфраструктуре. В разных районах города продолжается строительство дорог, складских помещений и предприятий.

Фото: Piter.TV