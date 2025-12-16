Новый квартал с музеями и социальной инфраструктурой построят на намывных территориях Васильевского острова

В проект войдут школа, два детских сада, спортивный комплекс, медицинские учреждения, торговые площади и другие объекты.

В Санкт-Петербурге согласовали обновлённые планы развития северной части намывных территорий Васильевского острова. Документацию утвердили на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", на территории будущего квартала предусмотрено не только строительство жилья, но и создание объектов социальной и культурной инфраструктуры. В проект войдут школа, два детских сада, спортивный комплекс, медицинские учреждения, торговые площади и другие объекты.

Губернатор Александр Беглов отметил, что новый район должен стать полноценной городской средой, где будет предусмотрено всё необходимое для жителей. По его словам, проект предусматривает строительство школы на 825 мест, двух детских садов, а также здания, где смогут разместиться музеи, выставочные пространства и художественные галереи. Глава Петербурга подчеркнул, что объём социальных объектов будет соответствовать потребностям будущего квартала.

Помимо инфраструктуры, в проект заложены решения по улучшению транспортной доступности. Застройщик планирует создать четыре новых проезда, которые помогут связать территорию с окружающими районами.

Также инвестор передаст городу квартиры, соответствующие обязательствам по проекту.

Новый квартал станет частью масштабного освоения намывных территорий Васильевского острова. Реализация проекта проходит в рамках соглашения с компанией "ЛСР. Простор", которое было заключено на Петербургском международном экономическом форуме. После утверждения документации территория сможет перейти к дальнейшим этапам развития.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)