Производство комплектующих для ВСМ Москва - Петербург идет полным ходом

Уже собирают корпуса составов и рельсы для новой ВСМ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на форуме "Транспорт России" и сообщил о ходе работ по созданию высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Он отметил, что роль частных инвестиций в транспортной отрасли растет, и подтвердил, что строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной линии ведется в рамках концессионного соглашения, подписанного в прошлом году.

По словам председателя правительства, на отечественных предприятиях уже начался выпуск "рельсов" для будущей магистрали, а также проводится "сварка кузовов" составов, которые будут использоваться на линии. Мишустин подчеркнул, что ВСМ станет одним из самых масштабных проектов современной России.

Премьер-министр заявил, что частные вложения играют ключевую роль в развитии отрасли, и привел проект ВСМ как пример успешного взаимодействия государства и бизнеса.

Ранее мы сообщили о том, что строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург идёт по графику и без задержек.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"