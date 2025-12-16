Отменён поезд Евпатория – Санкт-Петербург 9 июня

Состав № 179/180, запланированный на 17:55, не отправится. Пассажиров пересадят на другой поезд с автобусной доставкой до Симферополя.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" предупредила об отмене поезда № 179/180, следовавшего по маршруту Евпатория – Санкт-Петербург. Состав должен был отправиться 9 июня в 17:55, но рейс не состоится.

Для пассажиров организована альтернативная схема перевозки. Владельцы билетов на отменённый поезд смогут без переоформления документов воспользоваться составом № 78 Симферополь – Санкт-Петербург. Чтобы доставить людей к месту отправления, от Евпатории и Саки организуют специальные автобусы до Симферополя.

Изменения коснулись и другого маршрута. Поезд № 25/26 Симферополь – Минеральные Воды, который должен был отправиться 10 июня, уйдёт позже расписания — в 6:40 утра.

В компании рекомендовали пассажирам, не указавшим номер телефона при покупке билета или допустившим ошибку в контактных данных, позвонить на горячую линию по номерам 8 800 775 54 53 и 8 800 100 54 53.

Ранее мы сообщили о том, что вокзалы Петербурга обслужили более 11 миллионов пассажиров с начала года.

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