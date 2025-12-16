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ФИФА пригласила Россию на новый юношеский турнир
Сегодня, 16:40
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ФИФА пригласила Россию на новый юношеский турнир

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Новое соревнование пройдет в сентябре в США.

Международная федерация футбола (ФИФА) позвала детскую сборную России на международный турнир в Соединенные Штаты. Об этом сообщило издание The Athletic.

Соревнование среди детей в возрасте до 15 лет состоится в сентябре. В турнире будут участвовать 211 ассоциаций, входящих в ФИФА.

Предполагается, что в матче открытия на поле встретятся сборные Израиля и Палестины. В 2027 году аналогичный турнир планируют организовать для женских команд.

В настоящий время в Канаде, США и Мексике проходит взрослый чемпионат мира. Сборной России нет на турнире, так как ее отстранили от международных соревнований в 2022 году после начала спецоперации на Украине.

В феврале текущего года глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о необходимости отменить запрет на участие российских сборных в международных соревнованиях. Его слова поддержали в Кремле.

Фото: Magnific

 

 

Теги: фифа, футбол
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Баскетбол,

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