ФИФА пригласила Россию на новый юношеский турнир

Новое соревнование пройдет в сентябре в США.

Международная федерация футбола (ФИФА) позвала детскую сборную России на международный турнир в Соединенные Штаты. Об этом сообщило издание The Athletic.

Соревнование среди детей в возрасте до 15 лет состоится в сентябре. В турнире будут участвовать 211 ассоциаций, входящих в ФИФА.

Предполагается, что в матче открытия на поле встретятся сборные Израиля и Палестины. В 2027 году аналогичный турнир планируют организовать для женских команд.

В настоящий время в Канаде, США и Мексике проходит взрослый чемпионат мира. Сборной России нет на турнире, так как ее отстранили от международных соревнований в 2022 году после начала спецоперации на Украине.

В феврале текущего года глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о необходимости отменить запрет на участие российских сборных в международных соревнованиях. Его слова поддержали в Кремле.

Фото: Magnific