Песков прокомментировал слова Инфантино о необходимости рассмотреть вопрос снятия запрета с российских клубов и сборных.

В Кремле приветствуют слова главы ФИФА о необходимости отмены бана России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который заявил о необходимости рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях. Ранее тот заявил, что санкции в отношении российского футбола ни к чему не привели. Песков ответил на вопрос, есть ли позитивный тренд в заявлении Инфантино.

То, что, по крайней мере, уже появились рассуждения на этот счет – это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем. Действительно, об этом давно пора подумать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также Песков отметил, что не нужно никогда "ни политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более". Он выразил надежду, что рано или поздно такие обсуждения в ФИФА состоятся.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК