Песков объяснил, почему переговоры в Абу-Даби перенесли

Также в Кремле уточнили, что переговоры перенесли на 4-5 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему переговоры в Абу-Даби между РФ, США и Украиной перенесли. Об этом он рассказал журналистам.

Песков напомнил, что второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на 1 февраля. По его словам, потребовались "дополнительные стыковки графиков трех сторон". Также в Кремле заявили, что переговоры перенесли на 4-5 февраля.

Песков назвал урегулирование конфликта на Украине сложным и разновекторным процессом. Он подчеркнул, что по некоторым вопросам сторонам удалось найти точки соприкосновения..

Ранее Песков заявил, что детализации переговоров Дмитриева в Майами не будет.

Видео: Telegram / СМОТРИ