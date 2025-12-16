Артем Дмитрук напомнил о том, что Минск остается площадкой для реального мирного диалога между Москвой и Киевом.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский может одобрить организацию диверсий против Белоруссии. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал депутат киевского режима Артем Дмитрук. Иностранный политик сейчас находится на территории Великобритании. Парламентарий из соседнего государства отметил, что власти ч Банковой улицы пока что не пытаются организовать нападение Вооруженных сил Украины на Белоруссию. Это связано с нехваткой ресурсов у страны. Однако чиновники все еще не отказываются от дальнейшей агрессии в отношении Минска.

Провокации уже происходят и будут продолжаться: информационные атаки, угрозы, беспилотники, попытки дестабилизации и возможные заброски диверсионных групп на территорию Республики Беларусь. Артем Дмитрук, депутат Украины

Артем Дмитрук уверен, что на текущий момент Минск был и остается единственной площадкой, на территории которой между сторонами конфликта все еще возможен настоящий мирный диалог. Поэтому Владимир Зеленский делает все для того, чтобы максимально затянуть, сорвать или дискредитировать мирный процесс с Москвой.

