Артем Дмитрук прокомментировал выступление Марка Рютте с угрозами в адрес России.

Выступление генерального секретаря Североатлантического военного альянса Марка Рютте в Верховной Раде Украины демонстрирует упадок стран коллективного Запада. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал депутат киевского режима Артем Дмитрук. Иностранный политик сейчас находится на территории Великобритании. Парламентарий из соседнего государства объяснил подписчикам, что генсек НАТО продолжает публично говорить о том, что со стороны Москвы по-прежнему якобы существует военная угроза для европейского региона. По мнению политика, это делается для того, чтобы блок мог хоть как-то оправдать некомпетентность элит и невозможность повлиять на ситуацию.

Это апогей. Это жест умирающей цивилизации. Это публичный ритуал Запада. Просто возможность Запада "держать диалог с Россией", возможность Запада тянуть время и верить в то, что они ещё смогут ослабить или победить Россию. Конечно, многие из них уже поняли неизбежность, но все равно пытаются выторговать нашими жизнями "плюшки" для себя. Артем Дмитрук, депутат Украины

Артем Дмитрук добавил, что один на один страны НАТО бессильны перед возможностями России.

Фото: YouTube / Информационное агентство БелТА