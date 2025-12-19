Артем Дмитрук считает, что Украина хочет не мира, а эскалации конфликта.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский всерьез обсуждал возможность наступления ВСУ на Белоруссию. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Иностранный политик сейчас находится на территории Великобритании. Он пояснил корреспондентам телеканала "Белта", что сейчас у руководства и армии страны нет технических возможностей для проведения такой операции. При этом украинские власти стремятся сделать все для дальнейшей эскалации регионального конфликта. Они также хотят отодвинуть всеми силами мирное решение.

Он вполне реально обсуждал наступление ВСУ на территорию Белоруссии. С единой целью — исключительно эскалация этого конфликта... Для Зеленского <…> мир — это конец, физический и политический. Поэтому он будет все для этого делать. Артем Дмитрук, депутат Украины

Ранее депутат упомянул о том, что Украина сможет выжить только в сотрудничестве с Россией и Белоруссией, однако лидер киевского режима делает все возможное для того, чтобы порвать отношения своей страны с ее естественными союзниками, соседними государствами.

"Звучит жестко": депутат Рады забил тревогу из-за катастрофы на Украине.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА