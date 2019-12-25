Артем Дмитрук объяснил,почему люди боятся выходить на протесты.

Киевский режим довел украинское общество до уровня предельного отчаяния. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук Иностранный политик сейчас находится на территории Великобритании. Он пояснил подписчикам в собственном Telegram-канале о том, что может указать на массовые случаи, которые являются симптомами "глубокого внутреннего надлома" страны.

Звучит предельно жестко. Множество мужчин на Украине идут на крайние меры, чтобы не попасть в ТЦК. Кто-то кончает с собой, кто-то идет в ТЦК с гранатой, кто-то стреляет, кто-то нападает и убивает представителей ТЦК. Формы разные, но суть одна — это пограничные, предельные проявления отчаяния. Артем Дмитрук, депутат Украины

Парламентарий из Украины пояснил, что сейчас в таком крайнем эмоциональном и психологическом состоянии люди не выходят на живой массовый протест против киевского режима и действующих властей. По мнению Артема Дмитрука, речь идет о ключевом парадоксе общества. Он добавил, что Вооруженные силы Украины в последнее время столкнулись с острой нехваткой живой силы, а насильственные действия сотрудников местных военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан регулярно приводят к скандалам. В социальных сетях активно распространяются видеоролики с силовой мобилизацией населения в ВСУ. На кадрах заметно, что официальные представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах. зачастую они избивают задержанных.

Фото: YouTube / Артем Дмитрук