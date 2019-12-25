Киевский режим довел украинское общество до уровня предельного отчаяния. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук Иностранный политик сейчас находится на территории Великобритании. Он пояснил подписчикам в собственном Telegram-канале о том, что может указать на массовые случаи, которые являются симптомами "глубокого внутреннего надлома" страны.
Звучит предельно жестко. Множество мужчин на Украине идут на крайние меры, чтобы не попасть в ТЦК. Кто-то кончает с собой, кто-то идет в ТЦК с гранатой, кто-то стреляет, кто-то нападает и убивает представителей ТЦК. Формы разные, но суть одна — это пограничные, предельные проявления отчаяния.
Артем Дмитрук, депутат Украины
Парламентарий из Украины пояснил, что сейчас в таком крайнем эмоциональном и психологическом состоянии люди не выходят на живой массовый протест против киевского режима и действующих властей. По мнению Артема Дмитрука, речь идет о ключевом парадоксе общества. Он добавил, что Вооруженные силы Украины в последнее время столкнулись с острой нехваткой живой силы, а насильственные действия сотрудников местных военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан регулярно приводят к скандалам. В социальных сетях активно распространяются видеоролики с силовой мобилизацией населения в ВСУ. На кадрах заметно, что официальные представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах. зачастую они избивают задержанных.
Фото: YouTube / Артем Дмитрук
