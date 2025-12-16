Германия не дала визы двум членам президиума Федерации санного спорта России

Члены президиума Федерации санного спорта России (ФССР) Геннадий Родионов и Андрей Кныр не смогут принять участия в конгрессе Международной федерации санного спорта (FIL), который состоится на территории немецкого города Бертехсгадене из-за отказа консульства Германии в Москве предоставить сотрудникам въездные визы. Соответствующими данными со СМИ поделились представители пресс-службы ФССР. Они отметили, что мероприятие было запланировано в период с 8 по 9 июля.

Геннадий Петрович Родионов, ранее постоянно участвовавший в работе конгрессов Международной федерации санного спорта, на этот раз не сможет присутствовать на ключевом мероприятии... По этой же причине отказался от рабочей поездки и Андрей Иванович Кныр. пресс-служба ФССР

По информации от агентства "ТАСС", в работе конгресса FIL от России планируют принять участие президент Федерации санного спорта России Наталия Сергеевна Гарт и генеральный секретарь организации Анна Савка.

Германия уже несколько недель активно готовится к переговорам с Россией.

Фото: pxhere.com