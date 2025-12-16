Каллас: снятие санкций с России должно учитывать интересы безопасности ЕС

В МИД ЕС напомнили о том, что планируют обсуждать с Москвой в случае начала мирных переговоров по Украине.

Снятие антироссийского санкционного давления и разморозка российских активов в будущем должны учитывать ключевые интересы безопасности для коллективного Брюсселя. Соответствующее заявление сделала местным журналистам глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас. Иностранная чиновница из регионального сообщества выступила перед СМИ в преддверии неформального заседания министров по обороне ЕС, организованном на Кипре.

Когда речь идет о смягчении санкций, когда речь идет о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Западная представительница заметила, что государства ЕС уже обсуждали собственные интересы и подходы на случай возможных переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине с Москвой. Кая Каллас отметила, что эти вопросы фигурируют среди требований и условий, которые европейцы намерены учитывать в рамках будущего переговорного процесса.

Каллас: ЕС хочет потребовать ограничений ВС РФ при начале переговоров по Украине.

Фото: European Commission