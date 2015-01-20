Верховная Рада ранее проголосовала за принятие документа для выполнения обязательств перед МВФ.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал закон из пакета Международного валютного фонда (МВФ) о продлении действия военного сбора на три года после отмены в стране военного положения. Эта информация следует из данных, опубликованных на официальном сайте Верховной рады. Украинский парламент принял этот закон 7 апреля. В тот день за документ проголосовали 257 депутатов. По мнению законодателей, такое решение обеспечит стабильное финансирование сектора обороны в период послевоенного восстановления, а также выполнение одного из международных обязательств чиновников с Банковой улицы.

На украинской земле военный сбор (налог) в размере 1,5 процента от заработной платы каждого украинца впервые был введен Радой в 2014 году по инициативе главы государства на тот момент Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Налог введен властями, по сообщению от местного Минфина, из-за нехватки денежных средств в бюджете на выплату заработной платы военнослужащим которые участвовали в так называемой антитеррористической операции на восточной части Украины.

Напомним, что с 30 ноября 2024 года этот военный сбор был увеличен с полутора до пяти процентов. Повышение налога было введено для всех без исключения граждан страны, кроме военнослужащих. Министерство по финансам на Украине уведомило население о том, что что за счет этого повышения планируется закрыть дыру в государственном бюджете на военные нужды.

Зеленский заявил, что весной и летом Киев ждет напряженный период.

