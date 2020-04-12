Глава Украины напомнил о сложностях с ВС РФ и на дипломатическом треке.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский считает, что весной и летом 2026 года Украины ждет напряженный период на фронте, а также на международном переговорном треке по урегулированию регионального конфликта. Соответствующее заявление местный политический лидер сделал журналистам. Он добавил, что власти с Банковой улицы опасаются возможного выхода американской администрации из процесса трехсторонних переговоров в августе. Кроме этого Владимир Зеленский указал на то, что проблемой для страны являются успехи в российском продвижении по линии соприкосновения.

Ядумаю, что нам будет очень сложно до сентября... Этот период весны - лета будет непростым и политически, и дипломатически. Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков от 15 марта заявил, что в мирных переговорах по Украине наступил перерыв, так как делегаты из США сосредоточены на другом вопросе. На следующий день пресс-секретарь Кремля отметил СМИ, что Москва ждет нового раунда переговоров, однако точное место и время по понятным причинам все еще не определены.

