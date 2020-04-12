Зеленский заявил, что хочет разместить на Украине военные базы США

На Украине напомнили о том, какие гарантии безопасности хотят получить от Запада.

Киевский режим в рамках предоставления вашингтонской администрацией и другими международными союзниками при президенте-республиканце Дональде Трампе гарантий безопасности для Украины хочет разместить на своей территории страны военные базы США и европейских стран Европы. Соответствующее заявление местный политический лидер сделал журналистам, слова главы государства привели в издании "Общественное".

Если на Украине будет стоять американская военная база или общая база Америки и Европы, то рисков у нас будет меньше. Мы договорились, что наша сторона предложит свое видение, а партнеры дадут свой ответ на такой проект. Владимир Зеленский, глава Украины

Чиновник с Банковой улицы заметил, что западные гарантии безопасности должны включать в себя предоставление противовоздушных систем "в достаточном объеме" и обеспечение финансирования для Вооруженных сил Украины.

Фото: YouTube / Офіс Президента України