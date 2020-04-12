Глава Украины рассказал о договоренностях с ЕК по энергетическим поставкам.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что трубопровод "Дружба" будет отремонтирован текущей весной, но при этом киевский режим не хочет нести ответственность за поставки российской нефти. Слова украинского политического деятеля приводят местные журналисты из новостного агентства "Укринформ".

Если и дальше будет стоять вопрос европейского финансирования в обмен на возможность поставок нефти, то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод "Дружба". А ответственность за поставки будет за европейцами. Мы отремонтируем, потому что договоренность именно такая. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что выделение коллективным Брюсселем суммы в 90 миллиардов евро на нужды Украины в период с 2026 и 2027 года согласовано на саммите сообщества в декабре 2025 года. Будапешт и Братислава в феврале текущего года заблокировали финансирование, а также принятие 20-го по счету западного санкционного пакета против России. Ранее Европейская комиссия на протяжении четырех недель отказывалась предпринимать шаги по убеждению чиновников с Банковой улицы возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию. Киев прекратил транзит 27 января после слов о том, что инфраструктура якобы был повреждена в результате удара беспилотника.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України