Зеленский ответил на объявление Путиным пасхального перемирия

На Украине отреагировали на объявленное Россией перемирие в зоне СВО.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский после объявления российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия заявил через социальные сети о том, что Украина готова действовать зеркальными методами. Соответствующий пост иностранный политик разместил в собственном Telegram-канале.

Мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что глава нашего государства объявил перед общественностью пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции с 16 часов вечера 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Российские войска получили указания по временной остановке сражений и боевых действий по всем оперативным направлениям. Однако военнослужащие будут готовы к пресечению возможной агрессии со стороны противника. В прошлом году Кремль также объявлял перемирие на Пасху в зоне СВО, но тогда это длилось на протяжении трех дней.

