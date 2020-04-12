Зеленский ответил на объявление Путиным пасхального перемирия
Вчера, 7:40
384
lesjasap

Зеленский ответил на объявление Путиным пасхального перемирия

На Украине отреагировали на объявленное Россией перемирие в зоне СВО.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский после объявления российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия заявил через социальные сети о том, что Украина готова действовать зеркальными методами. Соответствующий пост иностранный политик разместил в собственном Telegram-канале.

Мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз.

Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что глава нашего государства объявил перед общественностью пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции с 16 часов вечера 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Российские войска получили указания по временной остановке сражений и боевых действий по всем оперативным направлениям. Однако военнослужащие будут готовы к пресечению возможной агрессии со стороны противника. В прошлом году Кремль также объявлял перемирие на Пасху в зоне СВО, но тогда это длилось на протяжении трех дней.

Зеленский назвал США как возможное место встречи с Путиным.

Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

