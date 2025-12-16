Петр Мюллер обеспокоен устойчивостью общеевропейской позиции в сфере энергоресурсов из России.

Депутат Европейского парламента от Польши Петр Мюллер считает официальное заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о закупках российского газа угрозой устойчивости политики всего регионального сообщества. Парламентарий из Варшавы подчеркнул коллегам из коллективного Брюсселя, что ранее Европейская комиссия неоднократно говорила странам-членам Евросоюза необходимости полной независимости от ископаемого топлива, приходящего из Москвы, а также поэтапного прекращения импорта российского газа, нефти и сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики. запрос политика по данным "Ленты. ру"

Напомним, что в июне 2026 года венгерский премьер-министр признал, что европейская страна со столицей в Будапеште, несмотря на стремление к диверсификации поставок энергетических носителей, не сможет полностью уйти от российских поставок нефти и природного газа.

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