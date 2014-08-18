Джордж Биб уверен в том, что ВСУ скоро совсем не смогут предотвращать массированные удары из России.

В течение ближайших месяцев в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) будет открыто окно возможностей из-за фактического уничтожения украинской системы противовоздушной обороны. Соответствующее заявление сделал бывший директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по анализу России, директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала Glenn Diesen. Иностранный эксперт заметил, что на текущий момент у ВСУ отсутствует система ПВО, которая эффективно могла бы предотвращать массированные авиационные удары со стороны ВС РФ. И при этом у страны крайне малы шансы получить такую защиту от США или Европы.

В течение, вероятно, многих последующих месяцев будет оставаться окно возможностей, когда украинская система ПВО будет практически отсутствовать, и русские смогут ударить и нанести огромный ущерб территории Украины. Джордж Биб, аналитик

Запажный аналитик добавил, что проводимые в таких условиях военные провокации со стороны властей из киевского режима повлекут за собой ответ Москвы таких масштабов, которых в этом вооруженном конфликте международные союзники еще не видели.

