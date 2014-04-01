Джордж Биб указал на энергетический кризис, который ждет мир из-за внешней политики США.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе не может оказывать экономическое давление на российское руководство и, возможно, не смогут еще долгое время. Соответствующее заявление сделал бывший директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по анализу России, директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала Glenn Diesen. Иностранный эксперт заметил, что Москва лишь укрепляет собственные позиции из-за подорожании нефти на мировых рынках. Сейчас страна получает краткосрочную дополнительную прибыль от энергетического сектора. В результате способность России экономически поддерживать конфликт с Украиной становится значительно выше в краткосрочной перспективе.

Экономическая ситуация в США выглядит настолько нестабильной, что они не могут позволить себе продолжать старую стратегию попыток ограничить энергетические доходы России. Джордж Биб, аналитик

Напомним, что США сняли запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на танкеры по состоянию на 12 марта.

