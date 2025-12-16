Спрос на социальные налоговые вычеты растут в Петербурге

Жители Петербурга стали реже претендовать на имущественные налоговые вычеты, при этом спрос на социальные (за лечение, образование и спорт) вырос на треть. С начала года налоговые органы уже вернули горожанам из бюджета более 16,3 млрд рублей. Как рассказала "Деловому Петербургу" замруководителя городского УФНС Светлана Лебедева, за январь–апрель было подано свыше 300 тыс. заявлений на социальные вычеты и 215 тыс. – на имущественные. Для сравнения, за тот же период прошлого года эти показатели составляли 222 тыс. и 221 тыс. соответственно.

Объёмы возврата по-прежнему значительны: в 2026 году по социальным вычетам петербуржцам возвращено 2,3 млрд рублей, а по имущественным – уже 14 млрд рублей. При этом структура социальных расходов остаётся стабильной: 73% заявлений связаны с лечением и покупкой медикаментов, 15% – с обучением и 12% – с физкультурно-оздоровительными услугами.

Вычеты доступны только гражданам с официальным доходом, облагаемым НДФЛ. Самозанятые и ИП на упрощённой системе налогообложения права на них не имеют. Максимальная сумма возврата за лечение составляет 19,5 тыс. рублей (при ставке НДФЛ 13%), а при покупке жилья – до 260 тыс. рублей, плюс до 390 тыс. рублей по уплаченным ипотечным процентам.

Также отмечается рост популярности упрощённого порядка подачи заявлений через личный кабинет налогоплательщика – их количество увеличилось в три раза, достигнув доли в 13%. Сумма возвращённого НДФЛ составила почти 10% от общего объёма, поступившего в городскую казну к 1 мая.

