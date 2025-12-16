Глава Украины снова объявил о дефиците средств ПВО.

Украина не может защититься от ударов Вооруженных сил России из-за нехватки средств противовоздушной обороны и ракет к ним. Такое заявление через социальные сети сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский через собственный Telegram-канал.

К сожалению, нынешний уровень снабжения нашей ПВО не позволяют нам перехватывать значительную часть ракет. Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее лидер киевского режима написал письмо американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу и представителям Конгресса США с просьбой нарастить поставки комплексов противовоздушной обороны и ракет для ПВО из-за растущего дефицита боеприпасов в рядах Вооруженных сил Украины. Западная газета The New York Times писала в статье о том, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить чиновники с банковой улицы, в настоящее время быстро расходуются на территории Ближнего Востока. Владимир Зеленским был недоволен тем фактом, сто в рамках вооруженного противостояния Вашингтона и Теь-Авива с Тегераном в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot американского производства, тогда как Киев не имел такого же количества ракет с 2022 года.

Зеленский заявил об ударе "Орешником" по Украине.

Фото: YouTube / Офіс Президента України