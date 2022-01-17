Силами ПВО сбито более 60 вражеских БПЛА при атаке на порт Приморск в Ленобласти

Ночью 3 мая Ленинградская область отразила массированную атаку беспилотников. Губернатор 47 региона Александр Дрозденко сообщил, что силами ПВО сбито более 60 вражеских БПЛА. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск.

Жителей предупредили о понижении скорости мобильного интернета. Режим воздушной опасности был объявлен 2 мая в 22:54, отбой атаки — 3 мая в 8:48.

В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание. На данный момент последствия возгорания ликвидированы, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Благодарю наших военных за защиту Ленинградского неба. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

