В Петербурге перекроют движение у мечетей в ночь на 27 мая из-за Курбан-байрама
Сегодня, 14:33
Автомобилистов предупреждают об ограничениях.

Дирекция по организации дорожного движения (ДОДД) информирует о временных ограничениях в связи с празднованием Курбан-байрама. Они будут действовать в ночь на среду, 27 мая.

С 00:00 до 09:00 транспорту запретят останавливаться на Московском проспекте (от набережной Фонтанки до Садовой улицы) и в Конном переулке (от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта).

Кроме того, с 04:00 до 09:00 полностью перекроют движение вблизи трёх мечетей Петербурга. Проехать не получится:

  • по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, по Конному переулку от Малой Посадской до Кронверкского и по Крестьянскому переулку от Малой Посадской до Кронверкского (в районе Соборной мечети);
  • по улице Репищева от Парашютной до Вербной улиц (у Квартальной мечети имени Джафара Насибулловича);
  • по Привокзальной улице от улицы Первого Мая до дома 11 (у мечети в Красном Селе);
  • по Московскому проспекту от набережной Фонтанки до Садовой улицы (у молельной комнаты).

Водителей просят заранее планировать маршруты и быть внимательными.

Ранее Piter.TV сообщал, что на КАД Петербурга закроют площадки отдыха для водителей из-за ПМЭФ.

