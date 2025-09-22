В Петербурге перекроют движение у мечетей в ночь на 27 мая из-за Курбан-байрама

Автомобилистов предупреждают об ограничениях.

Дирекция по организации дорожного движения (ДОДД) информирует о временных ограничениях в связи с празднованием Курбан-байрама. Они будут действовать в ночь на среду, 27 мая.

С 00:00 до 09:00 транспорту запретят останавливаться на Московском проспекте (от набережной Фонтанки до Садовой улицы) и в Конном переулке (от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта).

Кроме того, с 04:00 до 09:00 полностью перекроют движение вблизи трёх мечетей Петербурга. Проехать не получится:

по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, по Конному переулку от Малой Посадской до Кронверкского и по Крестьянскому переулку от Малой Посадской до Кронверкского (в районе Соборной мечети);

по улице Репищева от Парашютной до Вербной улиц (у Квартальной мечети имени Джафара Насибулловича);

по Привокзальной улице от улицы Первого Мая до дома 11 (у мечети в Красном Селе);

по Московскому проспекту от набережной Фонтанки до Садовой улицы (у молельной комнаты).

Водителей просят заранее планировать маршруты и быть внимательными.

