"Матрешка" может поменять подход к FPV-дронам

В России началось серийное производство нового складного FPV-дрона "Матрешка".

На российской территории началось серийное производство нового складного FPV-дрона "Матрешка". Основатель центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев сообщил журналистам телеканала "360.ru" о том, в чем заключается особенности технической новинки и как беспилотник востребован на практике. Эксперт объяснил, что БПЛА поставляется военнослужащим в специальном трубчатом контейнере. который поддерживает температуру аккумуляторов. Такое решение предусмотрено в связи с тем, что батареи теряют свои свойства при замерзании. Подогрев позволяет сохранить работоспособность дрона и быстро привести объект в состояние готовности. Однако для того,чтобы поддерживать температуру, требуется источник питания. Речь идет о дополнительном весе, который боец будет нести на себе.

Это скорее специализированная история под конкретные задачи. Говорить о массовом применении пока рано — многое покажет практика. Максим Кондратьев, основатель центра беспилотной авиации

Одной из ключевых особенностей "Матрешки" разработчики называют модульную архитектуру. С ее помощью дрон способен оперативно адаптироваться под различные задачи на поле боя. Таким образом упрощается работа бойцов на местах. Теперь они не должны иметь под рукой 10–20 разных типов дронов, которые можно было бы адаптировать под задачу. Также новинка упрощает обучение персонала и эксплуатацию БПЛА. По мнению Максима Кондратьева, во многом ситуация будет зависеть от качества исполнения и опыта производителя. На начальных этапах поставки в войска любой беспилотник сталкивается с "детскими болезнями". Речь идет о том, что возможные конструктивные и технологические недочеты будут выявляться уже в боевых условиях.

В зависимости от задачи дрон комплектуется специализированными модулями радиопередачи или оптоволокном через универсальные разъемы. И соответственно через специальную систему подвесов может подвешиваться боевая часть в зависимости от задачи. Максим Кондратьев, основатель центра беспилотной авиации

