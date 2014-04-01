Глава Минтранса рассказал, когда доставка пиццы дронами станет обыденностью
Сегодня, 16:39
Андрей Никитин рассказал о планах по беспилотной доставке заказов в России.

Беспилотники, доставляющие пиццу вместо курьеров, станут обыденностью на российской территории уже через три-четыре года. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился глава российского министерства по транспорт Андрей Никитин. Чиновник из профильного ведомства федерального правительства заметил, что  развитие технологий и цифровизация значатся в повестке Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ), который скоро начнется в Санкт-Петербурге. В преддверии мероприятия эксперт ответил на вопрос о том, когда клиенты смогут заказывать еду дронами также, как сейчас они могут быстро выбрать пункт с доставкой при помощи курьера.

От появления робота-доставщика до его относительно массового применения прошло года два. Я думаю, три-четыре года максимум.

Андрей Никитин, глава Минтранса России

Фото: pxhere.com

