Глава Минтранса рассказал, какие страны проявляют интерес к Севморпути
Сегодня, 12:18
Андрей Никитин рассказал об интересе со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Зарубежные компании проявляют все больший интерес к Северному морскому пути (СМП). Прежде всего в использовании такого маршрута заинтересован Китай. Также внимание наблюдается со стороны Индии, Японии и других государств из Азиатско-Тихоокеанского региона. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился глава российского министерства по транспорт Андрей Никитин. Чиновник из профильного ведомства федерального правительства заметил, что китайские предприятия в настоящее время активно наращивают собственный арктический флот. Москва  со своей стороны координирует логистические вопросы и готова к дальнейшему углублению взаимодействия по транспортному направлению.

Прежде всего Китай. Китайские компании перешли от тестовых рейсов к регулярным контейнерным перевозкам в Европу через СМП… Интерес проявляют также Индия, Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Андрей Никитин, глава Минтранса России

В 2025 году Россия подписала с двумя странами документы о подготовке профильных специалистов.

Глава Минтранса рассказал о строительстве новой железной дороги в Китай.

