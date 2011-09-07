Глава Минтранса рассказал о строительстве новой железной дороги в Китай
Сегодня, 11:41
Глава Минтранса рассказал о строительстве новой железной дороги в Китай

Андрей Никитин рассказал об логистическом сотрудничестве с КНР.

Россия и Китай реализуют проект строительства нового железнодорожного пути между двумя странами через Забайкальск, что позволит увеличить грузопоток на этом участке вдвое. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился глава российского министерства по транспорт Андрей Никитин. Чиновник из профильного ведомства федерального правительства указал СМИ, что одним из ближайших по реализации проектов с Пекином является  пункт пропуска "Забайкальск". На этом участке создается второй главный путь. Такое решение призвано в два раза увеличить грузовой поток. 

Там и китайская колея зайдет на нашу сторону, и мы там кое-что сделаем на китайской стороне, то есть такой очень комфортный режим взаимодействия... Если подробнее, то это строительство второго главного пути колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке Забайкальск - Маньчжурия. Крупнейший погранпереход с КНР.

Андрей Никитин, глава Минтранса России

Эксперт добавил, что на текущий момент проект документа парафирован с министром транспорта из КНР. После прохождения всех необходимых процедур соглашение будет подписано уже в полном объеме. В этом вопросе для Москвы важна работа с коллегами из Монголии, так как местная железная дорога значительной частью замыкается именно на Китай. По этой теме ожидается встреча с министром по транспорту Монголии. Россия призовет партнеров синхронизировать планы по развитию Улан-Баторской железной дороги, а также по строительству пограничных переходов со стороны РФ.

