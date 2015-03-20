За отчетный период проведено более 2000 операций по проводке судов, при этом задержки в движении судов не превышают установленные нормативы.

Министерство транспорта РФ сообщило, что министр Андрей Никитин посетил Санкт-Петербург и Ленинградскую область, выполнив поручение вице-премьера Виталия Савельева. Цель визита — ознакомиться с ситуацией на Финском заливе и провести заседание Штаба ледокольных проводок в морском порту "Большой порт Санкт-Петербург". Ледовая обстановка в восточной части Финского залива в зимний период 2026 года оказалась сложнее ожидаемой, однако навигация продолжается в обычном режиме. За отчетный период проведено более 2000 операций по проводке судов, при этом задержки в движении судов не превышают установленные нормативы. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

В заседании участвовали представители министерства и руководители соответствующих служб. Министр обсудил с коллегами стратегию преодоления трудностей, вызванных сложной ледовой обстановкой, и подчеркнул необходимость поддерживать высокий уровень готовности флота и экипажа к возможным осложнениям. Он напомнил, что обеспечение бесперебойной работы портов и навигации на Балтийском море имеет стратегическое значение для экономики региона и страны в целом.

В мероприятии уделялось особое внимание вопросам сохранности инфраструктуры и обеспечению безопасности навигации в зимнее время. Рассматривались варианты оптимизации логистических маршрутов и повышения эффективности работы ледокольного флота.

Особое внимание уделяется разработке планов развития важнейших транспортных коридоров, включающих железнодорожные, автомобильные и водные направления. Среди ключевых пунктов — улучшение работы морского порта, реконструкция автомобильных трасс и разработка концепции общественного транспорта. Был рассмотрен вопрос привлечения инвестиций в инфраструктуру и повышения конкурентоспособности порта, что должно способствовать ускоренному развитию экономики региона и улучшению инвестиционного климата.

