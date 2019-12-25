Первые три региона получат автобусы по новой льготной программе Минтранса

Новый транспорт закупят для республики Калмыкия, Волгоградской и Владимирской областей. Для первых регионов по новой льготной программе Министерства транспорта закупят 85 автобусов. Это стало возможно благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Новостью поделились в пресс-службе ведомства.

По инициативе Минтранса с этого года прямые субсидии из федеральной казны предоставляются регионам с низкой бюджетной обеспеченностью. Они покрывают до 60% стоимости транспорта. В этом году планируют обновить полторы тысячи автобусов. Глобальная миссия проекта: к 2030 году не менее 85% общественного парка в городах должно иметь срок эксплуатации не старше нормативного. Заявки от участников начнут принимать 1 июня 2026 года.

