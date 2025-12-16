Александр Дубинский прокомментировал обращение главы Украины к Кремлю.

Письмо лидера киевского режима Владимира Зеленского российскому президенту Владимиру Путину является еще одной "картой агонии". Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился украинский депутат из Верховной Рады Александр Дубинский. В настоящее время иностранный парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Политик уточнил,что сейчас власти с Банковой улицы делают все от себя зависящее, чтобы вооруженный конфликт не закончился.

Письмо Зеленского Путину - это еще одна карта агонии, которую Зеленский достает из пустых рукавов. Александр Дубинский, депутат Верховной Рады

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уведомил общественность о том, что он видел открытое письмо Зеленского к президенту России. Однако главе российского государства о нем будет доложено позже. Владимир Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет встретиться с Путиным, по словам пресс-секретаря президента России.

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Фото: Telegram / Dubinsky.pro