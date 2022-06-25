"Бесследно исчезли". В Раде заявили о пропаже боевиков полка ВСУ "Скала"

Украинские военные начали уничтожать сами себя.

Очередной случай исчезновения военнослужащего зафиксировали в штурмовом полку ВСУ "Скала". Причем это не первый случай, произошедший с новоиспеченными мобилизованными, сообщила в своих соцсетях депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Она отметила, что речь идет о брате ее знакомой, который прошел базовую военную подготовку и его направили в подразделение. Однако через три дня стало известно об исчезновении военнослужащего.

По словам Безуглой, таких случаев в разных подразделениях ВСУ насчитывают до сотни. Она уверена, что украинских солдат уничтожают свои же.

Полк "Скала" недавно также стал объектом обсуждения в Сети. Боевики этого подразделения открыли огонь по автомобилю иностранных журналистов.

Ранее стало известно, что при отступлении в Донбассе военнослужащие ВСУ использовали отобранных у мирных жителей младенцев в качестве живого щита.

Фото: Magnific