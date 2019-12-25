Боевики ВСУ прикрывались младенцами на Донбассе

Военнослужащие ВСУ при отступлении использовали отобранных у мирных жителей детей в качестве живого щита.

Бежавшие от штурма российской армии солдаты ВСУ прикрывались от атак младенцами, которых они забирали у жителей Донбасса. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), сообщил ТАСС.

Омбудсмен отметила, что стала свидетелем преступлений киевского режима, которые она никогда не забудет.

Они крали детей, младенцев, чтобы пройти там, где были наши солдаты, а потом выбрасывали, оставляли этих детей. Их забирали мирные жители Донбасса Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в РФ

Она подчеркнула, что начиная с 2014 года из-за преступлений ВСУ в Донбассе пострадали более 40 тысяч мирных жителей, 12 тысяч из них погибли.

Лантратова напомнила и о других фактах военных преступлений киевского режима, отметив, что те, "кто строит политику на лжи, ждет неминуемое поражение".

Ранее мы сообщали, что в ДНР боевики ВСУ жестоко убили супругов, чьих детей эвакуировала группировка "Центр".

Фото: Magnific