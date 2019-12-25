Боевики ВСУ расстреляли родителей спасенных детей в ДНР

Семью заподозрили в помощи русским военнослужащим.

Бабушка спасенных из Родинского в ДНР детей рассказала, что супругов, чьих детей несколько дней назад вывезла группировка "Центр", убили боевики ВСУ. Их обвинили в лояльности к русским военным, сообщил ТАСС.

Пожилая женщина рассказала, что украинские солдаты заподозрили семейную пару в том, что они помогают русским военнослужащим. Боевики начали бомбить дом, после этого вспыхнул сильный пожар.

По словам женщины, её сыну было 34 года, а невестка не дожила до своего 33-летия несколько дней. Супруги пытались подойти к генератору и скважине, чтобы потушить огонь, но боевики их туда не пустили. А потом вообще открыли по ним огонь из автоматов.

В момент пожара пенсионерка находилась в горящем доме со своими внуками, их успел спасти сосед.

Ранее следователи установили 24 факта жестоких убийства ВСУ мирных жителей из сел Русское Поречное и Мирное в Курской области.

Фото: Magnific