СК установил 24 факта убийства ВСУ мирных жителей села Русское Поречное

Светлана Петренко рассказала о следственных мероприятиях в Курской области.

Российский Следственный комитет установил 24 факта убийства мирных жителей из сел Русское Поречное и Мирное на территории Курской области. Соответствующей информацией со СМИ поделилась официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что во время осмотра населенных пунктов в приграничном Суджанском районе Суджанского района специалисты нашли части тел гражданского населения. Следствие пришло к выводу, что не позже января 2025 года военнослужащие из вооруженных формирований Украины, ранее незаконно вторглись на территорию России, применили пытки и истязания к жителю Русского Поречного и жителю Мирного , после чего - убили своих жертв. Дополнительно на телах обнаружены огнестрельные ранения.

По указанным обстоятельствам возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ за террористический акт. Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

После обстрела Рыльска в Курской области завели дело о теракте.

Фото и видео: Следственный комитет России