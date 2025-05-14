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СК установил 24 факта убийства ВСУ мирных жителей села Русское Поречное

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Светлана Петренко рассказала о следственных мероприятиях в Курской области.

Российский Следственный комитет установил 24 факта убийства мирных жителей из сел Русское Поречное и Мирное на территории Курской области. Соответствующей информацией со СМИ поделилась официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что во время осмотра населенных пунктов в приграничном Суджанском районе  Суджанского района специалисты нашли части тел гражданского населения. Следствие пришло к выводу, что не позже января 2025 года военнослужащие из вооруженных формирований Украины, ранее незаконно вторглись на территорию России, применили пытки и истязания к жителю Русского Поречного и жителю Мирного , после чего - убили своих жертв. Дополнительно на телах обнаружены огнестрельные ранения.

По указанным обстоятельствам возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ за террористический акт. Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям.

Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

После обстрела Рыльска в Курской области завели дело о теракте.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: курская область, русское поречное, светлана петренко, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Dghekson
Сегодня 12:39

Ну мы же не такие. Я вроде такое слышал из уст первого. Там мамочки с колясками, а у нас просто жители. Не отвечать на провокации. Вроде ни чего не перепутал.

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