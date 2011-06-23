После обстрела Рыльска в Курской области завели дело о теракте

Светлана Петренко раскрыла подробности обстрела ВСУ от 11 мая.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после обстрела Вооруженных сил Украины города Рыльска в Курской области 11 мая Известно, что атака противником была совершена с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Соответствующие сведения подтвердила в социальных сетях официальный официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным надзорного ведомства, армия киевского режима целенаправленно обстреляла гражданскую инфраструктуру в российском регионе. В результате данного преступления трое мирных жителей получили ранения. Дополнительно полностью разрушенной оказалась местная гостиница, повреждения получили несколько жилых зданий.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ. Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В СК РФ уточнили, что во время осмотра мест происшествий военными следователями были обнаружены фрагменты РСЗО "М 142 HIMARS". По изъятым предметам будет проведена взрывотехническая судебная экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Фото и видео: Следственный комитет России