Возбуждено уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика

В СК РФ подтвердили личность предполагаемой жертвы преступления.

По факту взрыва автомобиля "Фольксваген Гольф", произошедшего в районе дома под номером два по улице Нестерова в городе Балашихе Московской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Соответствующее заявление сделала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она объяснила, что усматриваются признаки преступлений, предусмотренных по статьям 105 и 222.1 УК РФ . Речь идет об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

По имеющимся в надзорном ведомстве данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ), начиненного поражающими элементами. Журналисты из Тelegram-каналов уточнили со ссылкой на оперативные службы, что мощность бомбы составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Фрагменты СВУ направят на лабораторную экспертизу.

СМИ: при взрыве в Балашихе целью мог быть генерал Москалик.

Фото и видео: Следственный комитет России