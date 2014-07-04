СМИ: при взрыве в Балашихе целью мог быть генерал Москалик

По предварительным данным мог погибнуть заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил России Ярослав Москалик.

Погибший при взрыве автомобиля на территории подмосковной Балашихи — военнослужащий, согласно предварительной информации от Telegram-канала BAZA. Авторы материала сослались на собственный источник. Авторы узнали о том, что когда мужчина проходил мимо припаркованного "Вольксваген Гольфа", установленная в автомобиле бомба сдетониBAZE добавили, что СВУ было начинено поражающими элементами. Известно, что жертва жила в этом районе Московской области.

В Telegram-канале SHOT сообщили о том, что целью взрыва транспортного средства мог быть заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил России Ярослав Москалик. По сведениям от данного СМИ, военнослужащий погиб. Заложенное внутри машины СВУ преступники привели в действие в дистанционном режиме. при этом сам исполнитель взрыва мог наблюдать с подъездного балкона соседнего дома. За погибшим замначальника ГОУ ГШ ВС РФ Ярославом Москаликом злоумышленники могли следить несколько месяцев для того, чтобы узнать его полный распорядок дня, в включая моменты входа-выхода из здания. Сгоревший автомобиль с СВУ неизвестные подогнали к дому, где проживал Москалик, еще несколько дней назад.

По одной из версий, исполнители теракта могли следить за жертвой также, как и за погибшим генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым — дистанционно, установив камеру неподалёку, и ведя трансляцию. сообщение ТГ-канала SHOT

СМИ: В Балашихе взорвался автомобиль — один человек погиб.

Фото и видео: Telegram 112